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HaberlerGündemSon dakika şoke eden olay... Yurt dışına çıkaracaklardı! 2 milyonu aşkın tıbbi malzeme!
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Yurt dışına çıkaracaklardı! 2 milyonu aşkın tıbbi malzeme!

İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, izin belgesi beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenilen toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

tıbbi malzeme kaçakçılığı
AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı plakalı bir tır İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizine tabi tutularak x-ray taramasına yönlendirildi. Tırın dorsesinde, beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyası yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olmasına karşın ilgili firma tarafından herhangi bir izin belgesi sunulmayan tıbbi koruyucu ekipman olduğu belirlendi.

2 MİLYON 78 BİN 200 ADET TIBBİ MALZEME

AA'da yer alan habere göre sayımı yapılan 760 bini cerrahi maske, 1 milyon 310 bini eldiven ve 8 bin 200'ü tulum olmak üzere toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzemeye el konuldu.

190 ÇİFT DE AYAKKABI BULUNDU

Söz konusu malzemelerin yanı sıra yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya ele geçirildi.

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