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        Haberler Gündem Son dakika: Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'a adli kontrol kararı

        Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'a adli kontrol kararı

        İçerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmasına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Bircan Yıldırım gözaltına alındı

        Sosyal medya içerik üreticisi "Bircan Yıldırım" hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri kararı verildi.

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "adli kontrol" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'a yurt dışına çıkış yasağı ile imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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