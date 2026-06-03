Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'a adli kontrol kararı
İçerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmasına hükmetti
Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
Sosyal medya içerik üreticisi "Bircan Yıldırım" hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri kararı verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "adli kontrol" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'a yurt dışına çıkış yasağı ile imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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