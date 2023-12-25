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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

        Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

        Sosyal medya platformu X üzerinden Türk ordusu ve askerine hakaret eden bir şüpheli Antalya'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:44
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        TSK'ya hakaret eden yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk ordusuna, askerine hakaret eden kişinin Antalya'da yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

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