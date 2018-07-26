Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda sosyal medya üzerinden PKK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

21 Mart’ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu Ömer Elsilo'nun sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler Ömer Elsilo'yu kıskıvrak yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyete götürüldü. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Elsilo ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını istedi.

İHA'nın aktardığına göre, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Suriyeli tutuklu sanık Ömer Elsilo’ya ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile tahliyesine ve cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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