Sosyal medyada tepki çekmişti! Atlara zulümde flaş gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, merkez Yıldırım ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre tepkilere aldırmayan acımasız sürücü yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

PLAKADAN O SÜRÜCÜYE ULAŞILDI

Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasının 16 P 3101 olduğunu tespit etti. Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Tevfik C. olduğunu tespit etti.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda sürücü Tevfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesildi. Sürücü hakkında soruşturma devam ediyor.