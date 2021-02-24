Sosyal medyadan satış yapan İranlı çete çökertildi 0:00 / 0:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, sosyal medya dahil olmak üzere, çeşitli kanallardan iletişim kurdukları şahıslara pazarlayan İran uyruklu çete, operasyonla çökertildi. Uyuşturucu maddeler ile anahtarlık görünümlü tabancaların ele geçirildiği operasyonda, 2 İranlı gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

JANDARMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İZ SÜRDÜ

İstihbarat bilgilerinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B. isimli şahısların adreslerini belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Sosyal medya üzerinden iz süren jandarma ekiplerince şüphelilerin paylaşımlarını Bakırköy'deki lüks bir siteden yaptığı tespit edildi. Yapılan fiziki takip ile de şüphelilerin eşkâlleri ve ikamet adresleri belirlendi.

SUİKAST TABANCASI DA ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte şüphelilerin ve suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye basıldı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede yapılan aramalarda, 11 kilogram uyuşturucu madde Metamfetamin, 2 adet hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ile bu tabancaya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mermi ele geçirildi. İran uyruklu F.M. ve F.M.B. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

ÇETENİN DİĞER ÜYELERİ ARANIYOR

İran Uyruklu uyuşturucu satıcıları F.M. ve F.M.B., Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.