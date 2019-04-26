Sri Lanka'nın doğusunda polis tarafından yürütülen arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisina, bugün bir açıklama yaparak polisin DEAŞ’la bağlantısı bulunan 240 kişiyi aradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sirisina, Başbakan Ranil Wickremesinghe'i istihbaratı, 10 yıldır ayrılıkçı Tamil kaplanlarına karşı verilen mücadelede iddia edilen savaş suçlarına yoğunlaştırarak zayıflatmakla suçladı.

Ordu, Cuma günü yaklaşık 10 bin askerin ülke genelinde ve Hint Okyanusu’nda bir adada araştırma yapması ve dini merkezleri korumakla görevlendirildiğini açıkladı.

Polis saldırıların araştırılması çerçevesinde aralarında yabancıların da bulunduğu 76 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Sri Lanka, geçtiğimiz Pazar günü 253 kişinin ölümü ve 400 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 3 kilise ve 4 otele yapılan saldırılarla sarsılmıştı. DEAŞ terör örgütü saldırıyı üstlenmişti.