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Son dakika: Süleyman Soylu bayram namazını Beytüşşebap'ta kıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Mehmetçik ve vatandaşlarla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonun sesini dışarı vermesi ile askerlere seslenerek kurban bayramlarını tebrik etti

21.08.2018 - 09:35 | Güncelleme: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Mehmetçik ve vatandaşlarla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kato Dağı'nda askerlerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonun sesini dışarı vermesi ile askerlere seslenerek kurban bayramlarını tebrik etti.

Telefonla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek, milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Tatar Mahallesi'ndeki Hacı Yunus Camisi'ne geldi. Burada bayram namazını kılan Soylu, camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Yapımı süren cami inşaatında incelemelerde bulunan Soylu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı, sorunlarını dinledi.

Beraberindekilerle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Allah'tan hep birlikte huzur içinde nice bayramlara ulaştırmasını dileyen Soylu, "Şimdi biraz sonra inşallah yüksek zirvelerde kurbanımızı keseceğiz, arkadaşlarımızla birlikte sizler gibi bayramlaşacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. Bu ülkemizin huzur ve sükuneti için ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması için canını siper eden ve şahadete yürümeyi asli görev sayan siz Mehmetçiklere selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, Mehmetçiklere şöyle seslendi:

"Siz buradasınız, aileniz sizden uzakta. Bu yaptığınız görev zannetmeyi ki dağların ve tepelerin arasında yapılan bir görevdir. Bilesiniz ki 81 milyon vatandaşımızın sizinle olan duası vardır. Şu anda hac vazifesini yerine getiren sizlerin herhangi bir halinize zarar gelmemesi için duaları var. Sadece memleketimizin değil oradaki Müslümanların duası var. Ortaya koyduğunuz kararlılık, terörle mücadele ve cesaret Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmiştir. Ülkemizin şehirlerine huzur getirmiştir. Allah sizden razı olsun, var etsin, muhafaza etsin. Hükümetteki bütün kabine üyelerimizin Meclisteki arkadaşlarımızın her birinin sizlere selamları var. Allah ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Allah gücünüzü kavi eylesin, Allah sizleri muhafaza eylesin."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 21 dakika önce
    Allah ordumuzu muzaffer etsin
  • Misafir 22 dakika önce
    Yüce Tanrı Aziz ve Asil Türk Halkını ve Türk Askerini korusun bayramınız mubarek olsun.
  • Misafir 36 dakika önce
    Degerli insanlar, değer şeyler yapar. Tebrikler bakanım
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