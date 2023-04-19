Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sultan Sazlığı'nda alevler 15 saatte söndürüldü!
ABONE OL

Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 15 saatte söndürüldü

Kayseri'de dün alevlere teslim olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 15 saatte söndürüldü

Son dakika: Sultan Sazlığı'nda alevler 15 saatte söndürüldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 15 saatte söndürüldü.

DHA'da yer alan habere göre Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 saat süren çalışma sonrası yangın söndürüldü. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arefe günü yapılacak ibadetler: Diyanet ile Ramazan Bayramı arefe günü yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar açıklandı!
GÜNDEM Arefe günü yapılacak ibadetler
Son dakika: YSK'dan Millet İttifakı kararı! 16 ilde ittifak ismi kullanılamayacak
GÜNDEM YSK'dan Millet İttifakı kararı! 16 ilde ittifak ismi ...
Arefe günü ve anlam ve önemi nedir? Arefe günü okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler nelerdir?
GÜNDEM Arefe günü okunacak dualar ve sureler
Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 Perşembe arefe günü bankalar, PTT çalışıyor mu özel sektöre resmi tatil mi?
GÜNDEM Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?
Son dakika: MHP mitinglere başlıyor! 8 miting takvimi açıklandı
GÜNDEM MHP mitinglere başlıyor! Takvim açıklandı
AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Arefe Günü ne zaman, yarın mı ve resmi tatil mi? Diyanet Dini Günler takvimi ile Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?
GÜNDEM Arefe günü ne zaman, yarın mı?
Kamu işçileri ikinci zam teklifi açıklandı! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam gelecek? Toplu iş sözleşmesi ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Kamu işçilerine zam teklifi açıklandı!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu tahta önünde "üretim projesi"ni anlattı
GÜNDEM Kılıçdaroğlu tahta önünde "üretim projesi"ni anlattı
Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme! Cesedin video ve fotoğrafını çekmiş!
GÜNDEM Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme! Cesedin video ...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete Temmuz ara zammı açıklaması! Temmuz ayı asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.