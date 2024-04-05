Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Tekirdağ'da feci bir yangın çıktı. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Giriş: 05.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:14
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
AA'da yer alan habere göre ilçede bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraflar: DHA
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