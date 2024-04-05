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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da feci yangın! Sünger fabrikası alevlere teslim!

        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        Tekirdağ'da feci bir yangın çıktı. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:14
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        Sünger fabrikası alevlere teslim!
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        Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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        #Tekirdağ
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