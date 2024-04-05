Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor Tekirdağ'da feci bir yangın çıktı. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:14 facebook

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