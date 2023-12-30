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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Süper Kupa Finali paylaşımlarına soruşturma

        Süper Kupa Finali paylaşımlarına soruşturma

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesi sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma açıldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:52
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        O paylaşımlara soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Adalet Bakanı Tunç, X'ten, Süper Kupa Finali sonrası sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

        Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" dedi.

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