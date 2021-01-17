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SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 17 Ocak 2021 - Süper Loto sonucu sorgula! Büyük ikramiye...

Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'da heyecan bu akşam haftanın son çekilişiyle devam etti. Büyük ikramiyenin 30 milyon sınırını aştığı çekilişte kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı...

SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 17 Ocak 2021 - Süper Loto sonucu sorgula! Büyük ikramiye...

Süper Loto'da 17 Ocak 2021 çekilişi sonuçları yayınlandı. Büyük ikramiyenin 30 milyon liraya yaklaştığı Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı!

17 OCAK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

1, 5, 7, 8, 15, 16


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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