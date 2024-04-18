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        Haberler Gündem Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Nisan Perşembe Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 18 Nisan Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 22:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:15
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 18 Nisan Perşembe 2024 Süper Loto sonuçları...

        18 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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