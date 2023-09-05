Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

        Süper Loto heyecanı bu akşam düzenlenen haftanın ilk çekilişiyle başladı. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 5 Eylül 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto'da kazandıran numaralar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunları 5 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen haftanın ilk Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        5 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        13 - 17 - 27 - 30 - 44 - 49

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri