Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren
ABONE OL

Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam ediyor. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları merak ediyor. Şansını deneyen vatandaşlarımız için Süper Loto sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 16 Nisan 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

16 NİSAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tıkla, öğren! Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! 16 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM Şans Topu sonuçları açıklandı
Her biri için 5 saniye süreniz var! Bulanların IQ'su Einstein ile yarışır! Zekanızı test etmenin eğlenceli yolu
YAŞAM Her biri için 5 saniye süreniz var! Bulanların IQ'su ...
Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!
YAŞAM Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini ...
Doğduğunuz ay ve mevsim hayatınızı nasıl etkiliyor? Bilim insanları söylüyor, astroloji değil!
YAŞAM Doğduğunuz ay ve mevsim hayatınızı etkiliyor!
Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!
YAŞAM Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!
Gün içinde yanlış yapılan 9 alışkanlık! Sürekli yapıyoruz aslında zararlı
YAŞAM Gün içerisinde yanlış yapılan 9 alışkanlık!
Yoğurt yapmak için başka bir yoğurda gerek varken ilk yoğurt nasıl bulundu?
YAŞAM Mayalamak için başka yoğurda gerek varken ilk yoğurt ...
Dirsek ve koltuk altı kararmasına en iyi çözüm! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor...
YAŞAM Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada ...
Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünebilirsiniz! Doğru seçimlerle göz kamaştırın | Kadın modası
YAŞAM Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek ...
Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları var ki şimdiye kadar yapmadığınıza pişman olacaksınız
YAŞAM Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.