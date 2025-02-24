Son dakika Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin bugün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceği duyuruldu.
Giriş: 24.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:18
Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani bugün başkent Ankara'ya geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için bugün Ankara'da.
Bakan Şeybani, son olarak 15 Ocak 2025'te Ankara'yı ziyaret etmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ