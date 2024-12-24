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        Haberler Dünya Suriye, İran'ı uyardı | Dış Haberler

        Suriye, İran'ı uyardı

        Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X üzerinden yaptığı açıklama ile İran'ı Suriye'de kaos yaymaya çalışmakla suçladı. Şeybani "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz. İran'ı son açıklamalarından sorumlu tutacağımızı belirtiyoruz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:07
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        Suriye, İran'ı uyardı
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        Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı. Şeybani, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz ve onları söylemlerinden ötürü sorumlulu tutacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

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