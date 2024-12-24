Suriye, İran'ı uyardı
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X üzerinden yaptığı açıklama ile İran'ı Suriye'de kaos yaymaya çalışmakla suçladı. Şeybani "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz. İran'ı son açıklamalarından sorumlu tutacağımızı belirtiyoruz." dedi
Giriş: 24.12.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:07
Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı. Şeybani, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz ve onları söylemlerinden ötürü sorumlulu tutacağımızı ifade ediyoruz." dedi.
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