Suriye, İran'ı uyardı

Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı. Şeybani, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz ve onları söylemlerinden ötürü sorumlulu tutacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

يجب على #إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 24, 2024