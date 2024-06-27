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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Suriye sınırında anız yangınları! | Son dakika haberleri

        Suriye sınırında anız yangınları!

        Mardin'de Suriye sınırında anız yangınları çıktı. İki bölgede yükselen alevlere TOMA'larla da müdahale edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:28
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        Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesindeki 2 noktada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        DHA'nın haberine göre yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve TOMA desteği ile sınır karakoluna sıçramadan söndürüldü.

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        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Öte yandan ilçeye bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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        #son dakika
        #mardin
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