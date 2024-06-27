Suriye sınırında anız yangınları!
Mardin'de Suriye sınırında anız yangınları çıktı. İki bölgede yükselen alevlere TOMA'larla da müdahale edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesindeki 2 noktada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve TOMA desteği ile sınır karakoluna sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan ilçeye bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.