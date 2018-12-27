Suudi Arabistan Kralı Selman, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki yöneticileri değiştirme kararı aldı.

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, Adil Cübeyr'in yerine Dışişleri Bakanı olarak getirilirken, Abdullah Bin Bandar Bin Abdulaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.



GÜVENLİK VE SİYASET KONSEYİ KURULUYOR

Kral Selman, Turki Shabana'yı Medya Bakanı olarak görevlendirdi. Ayrıca yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verildi.

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