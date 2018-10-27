Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Cuıbeyr, "Suudi kolluk kuvvetlerinin Türk meslektaşları ile Türkiye'de birlikte olayı araştırdıklarını ifade ederken, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır, gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Cubeyr Suudi Arabistan ve ABD ilişkileri ile ilgili de, "İlişkilerimiz demirle örtülü. Obama yönetimi ile zor zamanlar yaşamıştık ancak Trump yönetimi daha gerçekçi bir dış politika izliyor" derken İsrail ile ilişkileri hakkında da, "ilişilerimizin normalleşmesinin anahtarı, İsrail ile barış sürecine sahip olmak zorunda olmamızdan geçiyor" dedi.

Dün gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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