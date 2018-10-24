Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in geçtiğimiz günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten sonra çıkmamasına ilişkin, Kaşıkçı'nın kıyafetlerine bürünmüş bir kişinin 'dublör' olarak kullanıldığını duyurmuştu.

Associated Press, Suudi yetkilinin Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için dublör kullandıklarını kabul ettiği iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü anlaşılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüleri ortaya çıktı. Kaşıkçının konsolosluktan sağ salim çıktığını göstermek için yapılan dublör numarası güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şahsın, Suudi gazetecinin konsolosluğa girmesinden yaklaşık 2 saat sonra Kaşıkçı'nınkine benzer yapma sakal, Suudi gazetecinin gözlük ve kıyafetleriyle konsolosluğun arka kapısından çıktığı kameralara yansıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Sultan Ahmet Camii'nde görülen Madani'nin bir süre sonra farklı kıyafetler giydiği, akşam 22.25 civarı otelden, gece 01.25'te de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı görülüyor.

DUBLÖR MEDENİ KİMDİR?

Arap basınında yer alan bilgilere göre, Medeni, Suudi Arabistan'da mühendislik alanında faaliyet gösteren kamuya ait bir dairede müdür olarak görev yapıyor.

Medeni ayrıca bazı fotoğraflarda iç dekorasyonu itibariyle Suudi Arabistan'daki sarayları andıran mekanlarda birtakım kişileri karşılarken görülüyor.

Bu da Medeni'nin Riyad yönetimine ve özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın bir isim olduğuna işaret ediyor.

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