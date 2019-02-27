Reuters muhabirinin, Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için bir süre önce İstanbul'a gelen Birleşmiş Milletler Keyfi ve Yargısız İnfazlar Raportörü Agnes Callamard tarafından da araştırılan Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, Cubeyr'e iki kez açıklamasının Cemal Kaşıkçı cinayetiyle mi ilgili olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Ancak El Cubeyr, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde "İnsan Hakları Konseyi de dahil, insan haklarını kapsayan konularda Birleşmiş Milletler mekanizmalarıyla işbirliği yapacağız" açıklamasında bulunurken, Kaşıkçı sorularına yanıt vermekten kaçındı.