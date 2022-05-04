Taciz eden grubu mahalleli bıçakladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 3 kişilik tacizci grubu mahalleli bıçakladı
ABONE OL

Taciz eden grubu mahalleli bıçakladı!

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt’ta bir mahallede yürüyen genç kız, üç kişilik bir grup tarafından taciz edildi. Bu durumu gören mahalle sakinleri, tacizde bulunanlarla tartışmaya başladı. Mahalleli tarafından bıçaklanan 2 tacizci hastaneye kaldırıldı. Olaya karışanlar ise gözaltına alındı

Son dakika haberi: 3 kişilik tacizci grubu mahalleli bıçakladı
Taciz eden grubu mahalleli bıçakladı!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, bugün saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde bir taciz olayı meydana geldi.

ÜÇ KİŞİLİK GRUPTAN TACİZ GİRİŞİMİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

MAHALLELİ 2'SİNİ BIÇAKLADI

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şüphelileri hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son dakika haberine göre emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de gazino çıkışı tartışma çatışmaya dönüştü! 1 ölü, 1 yaralı... - Son haberler
GÜNDEM İzmir'de gazino çıkışı çatışma!
Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, hangi gün sona erecek? Açıklandı!
GÜNDEM Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?
Ankara'da korkun cinayet! Evinde başından vurulan kadın... - Haberler
GÜNDEM Evinde başından vurulan kadın öldü
Yarın okul var mı, 5-6 Mayıs okullar açık mı? MEB açıkladı: Perşembe ve Cuma okullarda ders yapılacak mı?
GÜNDEM Yarın okul var mı? Gözler MEB'de!
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz...
GÜNDEM Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Trafikte 'cam silme' tartışması ölümle bitti
GÜNDEM Trafikte 'cam silme' tartışması ölümle bitti
Bayramlaşmaya gelen kızı tarafından ölü bulundu
GÜNDEM Bayramlaşmaya gelen kızı tarafından ölü bulundu
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü
GÜNDEM Soba gazından zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü
Van Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması
GÜNDEM Van Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması
Manisa’da oğlu ve yeğenini bıçaklayan kişi yakalandı
GÜNDEM Oğlu ve yeğenini bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.