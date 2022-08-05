Tahıl sevkiyatı devam ediyor 0:00 / 0:00

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü üç gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı. Ukrayna'dan ayrılan mısır yüklü gemileri, İrlanda, İngiltere ve Türkiye'ye gelecek.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

Bakanlık tarafından yapılan diğer açılamada, "13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Karasu'ya gelecek gemiye ilişkin ise şu ifadelere yer verildi;

"Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak. "