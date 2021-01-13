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Zanlı yakalandı, taksici cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Babamı dövdü

İstanbul Kağıthane'de cezaevinden yeni çıkan Ferhat Basın'ı kardeşinin evinin önünde öldüren Muhammed E.A. yakalandı. Şüpheli cinayeti itiraf ederken, "2 ay önce babamı dövdü, ben de dayanamadım" dediği öğrenildi

YAKALANDI! Son dakika: Taksici cinayetinin sebebi ortaya çıktı
Taksici cinayetinin sebebi ortaya çıktı
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde cezaevinden yeni çıkan Ferhat Basın cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Yakalanan zanlı Muhammed E.A.'nın, "2 ay önce babamı dövdü, ben de dayanamadım" dediği öğrenildi.

Olay, 9 Ocak tarihinde Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan ve taksicilik yapan Ferhat Basın, kardeşinin evine ziyarete geldi. Akşam saatlerinde evden çıkıp taksiyle binanın önünde beklediği esnada şüpheliler Atakan E. (22) ve Muhammed E.A. (25) başka bir otomobil ile Basın'ın otomobilinin yanına yanaştı. Silahla 7 el ateş eden Muhammed E.A., Basın'ı başından vurarak olay yerinde öldürdü. Arkadaş olduğu öğrenilen ikili olay yerinden kaçtı.

'BABAMI DÖVDÜ, DAYANAMADIM'

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silah ile birlikte 10 Ocak tarihinde yakalandı.

Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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