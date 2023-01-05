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Haberler Gündem SON DAKİKA | Taksim metrosunda raylara yolcu düştü, seferler bir süre durdu! - Güncel haberler
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Son dakika haberi Taksim metrosunda raylara düşen yolcu nedeniyle seferler bir süre durdu!

İstanbul'da, Taksim Metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İstasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Taksim metrosunda raylara yolcu düştü, seferler bir süre durdu! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da, Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

METRO SEFERLERİ DURDU

DHA'da yer alan habere göre bir yandan da Taksim´e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim´e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.´yi çıkardı.

DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞMÜŞ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mustafa S.´nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

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