Tam 41 kilo 750 gram! Lina'dan zafer pozu! 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da, alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Narkotik polisinin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada dedektör köpeği Lina kamyona tepki verdi.

41 KİLO 750 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine yapılan detaylı aramada polis, aracın kasa kısmının üst tarafına paketler halinde zulalanmış halde toplam 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sürücü A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.