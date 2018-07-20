Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz. ABD ticaret ve para politikaları da dahil bir çok alanda suiistimal ediliyor. Çin'i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum. Başkan Şi'yi çok seviyorum ama bu durum hiç adil değil.