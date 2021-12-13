Tam 750 milyon TL! 51 gözaltı! Dev vurgun! 0:00 / 0:00

DHA

Belirli ülkelere yapılan ihracatlar sırasında fatura bedelini yüksek göstererek, aldıkları vergi iadesiyle devleti 750 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

USULSÜZCE VERGİ İADESİ ALDILAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAHTE FATURAYLA 750 MİLYON TL'LİK VURGUN

Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlar sırasında sahte fatura düzenleyen suç örgütünün, bu şekilde devletten usulsüz biçimde yaklaşık 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlendi.

8 İLDE 51 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul merkez olmak üzere Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir'de 51 şüpheliyi tespit eden polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 28 kişinin gözaltına alındığı, adreslerde detaylı aramaların da sürdüğü bildirildi.