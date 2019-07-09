İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda bir albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Fetullahçı terör örgütünün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu belirtildi. Bu yönüyle terör örgütünün anayasal düzenin bekası için en büyük tehlikeyi oluşturan terör örgütü olduğu ifade edildi.