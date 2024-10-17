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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tan Sağtürk Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Tan Sağtürk Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Sağtürk, "Sayın Bahçeli'nin sanata olan duyarlılığı ve destekleri, ülkemiz kültür hayatına büyük değer katmaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:08
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        Tan Sağtürk Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
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        MHP lideri Devlet Bahçeli, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ü kabul etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağtürk, "Sayın Bahçeli’nin sanata olan duyarlılığı ve destekleri, ülkemiz kültür hayatına büyük değer katmaktadır" diye yazdı.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

        Sağtürk, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizleri makamında kabul etti. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Sanatın ve kültürün önemini vurgulayan bu görüşme, sanat alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sayın Bahçeli’nin sanata olan duyarlılığı ve destekleri, ülkemiz kültür hayatına büyük değer katmaktadır.”

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