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Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın cinayeti daha! Son dakika haberi: Tapu kavgasında karısını öldürdü!
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Ümraniye'de kadın cinayeti! Tapu kavgasında eşini bıçakladı

Neredeyse her gün işlenen kadın cinayetlerine bir dehşete düşüren olay daha eklendi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Son dakika haberi: Tapu kavgasında karısını öldürdü!
Tapu kavgasında karısını öldürdü!
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DHA

Son dakika... İstanbul Ümraniye'de kısa süre önce satın aldıkları evin tapusu nedeniyle tartıştığı eşi Nilgün Söken'i bıçakla öldüren eşi Mehmet Celaleddin Uygur, polisi arayarak teslim oldu.

DHA'nın haberine göre ilçede bir apartmanın birinci katında oturan çift arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı.

Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen Mehmet Celalettin Uygur (71), bıçakla eşi Nilgün Söken (56)'i öldürdü. Eşini öldürdüğünü ihbar eden koca, eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi.

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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