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        Haberler Gündem SON DAKİKA: TARİH BELLİ OLDU! 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye başkanı ve muhtarlık seçim tarihi

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

        Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler son olarak hatırlanacağı gibi 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı. Peki, "Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye ve muhtarlık seçim tarihi belli oldu mu?" İşte 2024 yerel seçim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 02:01 Güncelleme: 01.10.2023 - 02:01
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        Mahalli idareler seçimi tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimlerde bilindiği gibi belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenmektedir. Peki, "Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye ve muhtarlık seçim tarihi belli oldu mu?" İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ile 2024 yerel seçimlerin yapılacağı tarih...

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        YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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