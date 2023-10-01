SON DAKİKA: TARİH BELLİ OLDU! 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye başkanı ve muhtarlık seçim tarihi

SON DAKİKA: TARİH BELLİ OLDU! 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye başkanı ve muhtarlık seçim tarihi

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Mahalli idareler seçimi tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimlerde bilindiği gibi belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenmektedir. Peki, "Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye ve muhtarlık seçim tarihi belli oldu mu?" İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ile 2024 yerel seçimlerin yapılacağı tarih...