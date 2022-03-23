Tartışma katliama dönüştü: 3 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki grup arasındaki tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi saat 04.40 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 6 kişi, gittikleri eğlence mekânında aralarında alacak verecek meselesi olan 3 kişiyle karşılaştı. İki grup arasında yine aynı konu nedeniyle tartışma çıktı. Mekân çıkışında kavgaya dönüşen olayda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

3 KİŞİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çatışmada 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Şakir Öcal, Musa Akdoğan ve Keramettin Turhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 2 adet tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.