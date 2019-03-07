Tayland'da 2014'teki askeri darbenin ardından ilk kez yapılacak seçimlerde 67 yaşındaki Prenses Ubolratana adaylığını açıklamıştı.

Ratana'yı başbakanlık için aday gösteren ve daha sonra adaylığının geri çekildiğini duyuran Thai Raksa Chart Partisi, Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından feshedildi.

Tayland Kralı'nın kız kardeşi 67 yaşındaki Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi başbakanlığa aday olduğunu açıklamış, Tayland Prensesi, darbeyle görevden alınan Thaksin Shinawatra'nın partisinden aday olacağını duyurmuş, Prenses Ubolratana'nın adaylığının seçim yasasını ihlal ettiği savunulmuştu.

Yıllarca California'da yaşayan bir opera sanatçısı olan ve sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Prenses Ubolratana'nın adaylığı ülkede tartışmalara neden olmuş, Tayland Seçim Komisyonunun Anayasa Mahkemesinden Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisinin dağıtılmasını gözden geçirmesini talep ettiği belirtilmişti.

Prensesin aday gösterilmesinin ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği, Prenses Ubolratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği açıklamasını yapmıştı.

Tayland, 1932'den bu yana anayasal monarşi ile yönetilse de, kraliyet ailesinin toplum üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor.