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TBB yeni başkanını seçiyor

Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçiyor. 348 delegenin oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak

Son dakika: TBB yeni başkanını seçiyor
TBB yeni başkanını seçiyor
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DHA

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. 348 delegenin oy kullanacağı seçimlerde TBB'nin yeni başkanı seçilecek.

TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı başladı. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullanacak. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Oyların sayılmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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