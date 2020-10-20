Son dakika bilgilerine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

12 Temmuz'da başlayan ve 27 Eylül'de iyice şiddetlenen kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacaktır.

MİNSK GRUBU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Meclis olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bütün dünyaya ilan ettik. Ermenistan, sivilleri ve masumları öldürmeyi devlet politikasına dönüştürmüştür. Ermenistan global bir sorun haline gelmiştir. Ermenistan işgal ettiği toprakları hemen terk etmeli. Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.

Şu ana kadar Karabağ'daki pek çok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı, inşallah tamamen kurtarılacak. Azerbaycan Devleti ve halkı kimsenin hakkına göz koymayacağı gibi kimsenin de kendisinin hakkına göz koymasına müsaade etmeyecektir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur.

Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.