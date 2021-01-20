Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop da aşı oldu - Haberler

Mustafa Şentop da aşı oldu 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop da koronavirüs aşısı oldu.

Şentop daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerine de çağrıda bulunarak, "Milletvekillerinin bu oranlar dikkate alındığında aşılanması gerekenler arasında olması gerektiklerini düşünüyorum" dedi.

Şentop, "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Meclis çalışmamalarının başlayacağını da hatırlatan Şentop, "Önlemler almıştık, devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis'te alınan önlemler çerçevesinde Meclis çalışanlarının da koronavirüs aşısı olabileceğini söyleyen Mustafa Şentop, "Milletvekilleriyle, genel kurul çalışmalarıyla irtibat halinde olan Meclis çalışanlarının da aşı olması konusunda görüşmeler var" dedi.