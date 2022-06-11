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Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları trafik kazası geçirdi. Kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı
Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı
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İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı.

34 PT 6015 plakalı Volkswagen marka araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı.

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