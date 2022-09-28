Şentop'tan Almanya'ya kınama mektubu 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 28, 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN ALMANYA'YA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada da Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterildiği belirtilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."