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TBMM Başkanı Şentop'tan anayasa ve fezleke mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa ve Meclis'e gelen fezlekeler konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, yeni Anayasa konusunda partilere çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum" dedi

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan anayasa ve fezleke mesajı
Şentop'tan anayasa ve fezleke mesajı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni Anayasa konusunda, "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var" ifadelerini kullandı.

AYM'nin kararı sonrası tekrar milletvekili Enis Berberoğlu hakkında konuşan Şentop, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesi'nde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu’nda kadın milletvekilleri ve personelle bir araya geldi. Şentop, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın milletvekilleri ve personeli ile kahvaltı yaptıklarını belirterek, Ankara’da bulunanları davet ettiğini ifade etti. Şentop, 8 Mart kadınlarla ilgili sorunların daha yoğun konuşulduğu bir gün olması gerektiğini belirterek, “Dün yaşanan insanlık nasibini almayan bir şahsın eski eşine çocuğunu gözü önünde uygulamış olduğu darp, muamele milletçe hepimizi üzdü. Gerekenler elbette yapılacaktır. Benzer olayların bir daha meydana gelmemesi için hukuk, kültür, toplumsal duyarlılık anlamında yapılacak çok şey olduğunu bizlere gösterdi. Bunu günlük siyasetin getirisi-götürüsü çerçevesinde olmamak üzere hep beraber 83 milyon birlikte bu konularda çözüm odaklı sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Şentop, fezlekeler ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile kararın beklendiğine ilişkin soruya, “Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyası kesin hüküm henüz Meclise ulaşmadı. Karma Komisyona fezlekeler yeni gitmedi. Karma Komisyon’da fezlekeler var, her dönem olmuştur. Bu dönem sayıca fazla ve suç ithamları bakımından üzüntü verici tablo var” şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa konusunda ise Şentop, “Yeni Anayasa konusunda bütün partilerin yeni Anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları, irade beyanları olsun diye bekliyorum. Buna gerek var. Türkiye her zaman Anayasa tartışmasının içerisinde. ‘Parlamenter sisteme dönülmelidir’ diyen bazı partiler, görüşler var. Parlamenter sisteme dönüş, hükümet sistemi değişikliği Anayasa değişikliği ile olabilir. Hükümet sistemi değişikliği adı konulmasa da, Anayasa tartışmasıdır. Bu anlamda Anayasa tartışmasının bir bütünlükçü yaklaşımla, yeni Anayasa üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Meclis’te samimi bir kararlılık olursa, siyasi partilerimizden yeni Anayasa yapabileceğine inanıyorum. Önemli olan kararlılık” değerlendirmesini yaptı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunun hatırlatılması üzerine Şentop, “Anayasa Mahkemesi sürecin hükmün kesinleşmesine engelleyen veya ortadan kaldıran bir durum değil. Anayasa Mahkemesi’ndeki bireysel başvurunun doğrudan kesin hükme bir etkisi yoktur. (Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesi iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu biçimde, yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Kaldırma yetkisi yine adil yargı içerisinde mahkemelere aittir. Anayasa’ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesine ilişkin soru üzerine Şentop, “Hukuk kuralları, uluslar arası sözleşmeler dahil, yapılan kanun düzenlemeleri de dahil, bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı bir güç, imkan içermiyor. Hukuk kuralları doğru uygulandığı takdirde onunla beraber toplumsal, kültürel desteklerle beraber sonuç ortaya çıkartabiliyor. Benim kanaatim Türkiye’deki düzenlemeler, büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek bir hukuki zemin oluşturuyor. Bunların uygulanmasıyla ilgili hassasiyet ayrıca toplumsal bilinç önemli” ifadelerini kullandı.

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