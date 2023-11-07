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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı

        TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı

        TBMM yerleşkesi içerisinde bulunan lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmamasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:34
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        TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykotu
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

        TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

        Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

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        #TBMM
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