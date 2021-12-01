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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Türkiye'yi isyan ettiren iki zanlının cezaevi koşulları belli oldu
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Tek kişilik oda! Yalnız havalandırma! Can güvenliği!

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin´in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu. Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor

SON DAKİKA: Türkiye'yi isyan ettiren iki zanlının cezaevi koşulları belli oldu
Tek kişilik oda! Yalnız havalandırma! Can güvenliği!
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DHA

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.

AYNI CEZAEVİNE GETİRİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Mersin´in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme´nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır´a getirilerek aynı cezaevine kondu.

YEMEKLERİNİ GARDİYAN VERİYOR

Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal´ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor. Boz ve Yağal, zarar görmemesi için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor.

HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI

Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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