Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor Tekirdağ'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saat 15 dakika süren bir çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:38 facebook

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