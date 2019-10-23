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Son dakika... Tekirdağ'da vahşi cinayet! Sevgilisini defalarca bıçakladı

DHA

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cesedin başında yakalanarak gözaltına alınan zanlı, alkol aldıktan sonra tartıştıklarını söyledi

son dakika tekirdağ kadın cinayeti

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. DHA'nın haberine göre; polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Nuran G&ouml;kalp
Nuran Gökalp

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

 

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