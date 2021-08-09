İHA

İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kum yüklü kamyon, yol yapım çalışmasının olduğu noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki tıra sonra da Hüseyin Barcatayın idaresindeki tıra hızla çarptı.

Kamyonun çarptığı tır da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü 06 GD 4773 plakalı tıra çarptı. Ön kısmı çarptığı mısır yüklü tırın dorsesinin altına giren kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Hüseyin Barcatayın ağır yaralanırken, tır sürücüsü Mustafa Kılıç hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti araçların kaldırılmasının ardından 4,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.