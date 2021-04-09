TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Düzce'de TEM kara yolunda 12 araç çarpıştı: 8 yaralı!

Düzce'de TEM kara yolunda zincirleme kaza meydana geldi. 12 aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika: TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı! - Haberler
TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı!
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Karla karışık yağmur nedeniyle araçlar ardı ardına çarpıştı.

DHA'nın haberine göre 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralanan 8 kişi Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldı. İstanbul istikametine giden araçlar yol kenarındaki tesise yönlendirilerek, buradan yola girmeleri sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara! Okul öncesi eve dönüyor... - Haberler
GÜNDEMBir ilde okul öncesi yüz yüze eğitime ara verildi
Son dakika: Zonguldak'ta heyelan paniği! - Haberler
GÜNDEMZonguldak'ta heyelan paniği!
Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı? Hafta sonu kafe ve restoranlar çalışıyor mu?
GÜNDEMHafta sonu kafeler açık mı?
Son dakika: Ev kiralamaya gitmişti! Cansız bedeni kuyuda bulundu... - Haberler
GÜNDEMKuyuda bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Yasaklar ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlayacak?
GÜNDEMYasaklar ne zaman başlıyor?
Tartıştığı kardeşini sokak ortasında bıçakladı, teslim oldu
GÜNDEMKardeşini sokak ortasında bıçakladı
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
GÜNDEMYunanistan'a kaçarken yakalandılar!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti
GÜNDEMİmamoğlu ailesinin acı günü
Son dakika: Siirt'ten acı haber! 1 asker şehit oldu - Haberler
GÜNDEMSiirt'ten acı haber! 1 asker şehit oldu
HAFTA SONU YASAKLARI! İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamayla ilgili hatırlatma - Son Dakika Haberleri
GÜNDEMHafta sonu kısıtlamasıyla ilgili hatırlatma