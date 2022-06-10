Temizlikle gelen ölüm!

Sinop'ta, bugün saat 11.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yusufaralığı Sokak üzerinde yürek yakan bir olay meydana geldi.
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Remziye Özay (67), evde temizlik yaptığı sırada camdan apartmanın girişine düştü.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER
Özay’ın düşerken bağırışını duyan çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaşlı kadını yerde yatarken gören çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bölgeye sevk edilen emniyet güçlerince çevre güvenliği alınırken, sinir krizi geçiren yakınları ise sakinleştirilmeye çalışıldı. Özay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası yaşlı kadının cansız bedeni, cenaze nakil aracı ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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