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Son dakika haberler... Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı; şikayetçi olunmayınca dava düştü

İstanbul Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman Koçyiğit (35) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, sanığın 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Öztürk ifadesinde, "Sanığı mahalleden tanımaktayım, biz şakalaşıyorduk şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme de İhsan Öztürk'ün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü

Son dakika: Tepki çeken olayda dava düştü! - Haberler
Tepki çeken olayda dava düştü!
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DHA

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Osman Koçyiğit ile müşteki İhsan Öztürk katıldı. Sanık Koçyiğit, duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, duruşmada ifade veren müşteki İhsan Öztürk de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikâyete tabi olduğu ve şikâyet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman Koçyiğit'in 19 Mart 2020 tarihinde müşteki İhsan Öztürk'ü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek müştekinin kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtilmişti.

Osman Koçyiğit'in sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatılmıştı. Videonun müştekinin oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikâyette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

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