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        Haberler Gündem Son dakika: Terör örgütü DHKP-C'ye iki ilde peş peşe operasyon! Gözaltılar var

        Terör örgütü DHKP-C'ye iki ilde peş peşe operasyon! Gözaltılar var

        Terör örgütü DHKP-C'ye İstanbul ve Tunceli'de peş peşe operasyonlar düzenlendi. Gerçekleşen operasyonlar sonrası 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün daha önceki eylemlerinde adı geçen şüpheliler de yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 12.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:09
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        DHKP-C'ye iki ilde peş peşe operasyon!
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        İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 12 terör şüphelisi gözaltına alındı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

        Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan tespitlerin ardından 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Ardından bu sabah İstanbul ve Tunceli’de çok sayıda adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve daha önce İzmir’de düzenlenen bir terör eylemine adı karışan İ.K.’nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNCEKİ EYLEMLEREDE ADI GEÇENLER DE VAR!

        Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, 2 adet 9.19 milimetre çapında tabanca, bu silahlara ait 27 mermi ve şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İki ilde örgüte yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan İ.K.’nın adı, İzmir’de Buca ve Balçova ilçeleri arasındaki otoyolda bulunan Atabey Köprüsü altına uzaktan kumandayla patlatılmak üzere bomba yerleştirirken suçüstü yakalandığı ve yargılandığı ileri sürüldü. O dönem planlanan eylemin hedefinde ise seçim bürosu açılışına katılacak olan dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül olduğu iddia edildi.

        Bu sabah yapılan operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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